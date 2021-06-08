Пропускная способность пункта Яраг-Газмалар на российско-азербайджанской границе будет увеличена

За 5 месяцев 2021 года через пункт пропуска Яраг-Газмалар на азербайджано-российской границе проследовало 71 520 грузовых машин.

За 5 месяцев 2021 года через пункт пропуска Яраг-Газмалар на азербайджано-российской границе проследовало 71 520 грузовых машин.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные таможенно-логистического портала России.

По информации, это на 7 548 единиц или 11,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отмечается и ежемесячный рост потока автомобилей. В апреле 2021 года границу пересекли 14 276 грузовых машин, в мае – 15 102.

Проектная пропускная способность пункта Яраг-Газмалар составляет всего 300 грузовых транспортных средств в сутки, включая автомобили въезжающие на территорию России и выезжающие в Азербайджан.

В настоящее время на погранично-пропускном пункте Яраг-Газмалар ведутся работы по реконструкции. Целью проводимой реконструкции является увеличение пропускной способности пункта до 730 легковых, 630 грузовых транспортных средств, 40 автобусов и 4 000 физических лиц в сутки.