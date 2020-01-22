​Производство автомобилей в Азербайджане возросло в 2,4 раза

В Азербайджане в 2019 году в сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на 315,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с 2018 годом производство машин и оборудования увеличилось на 1%, прочих транспортных средств сократилось на 17,4%, автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 17,7%.

За этот период в стране было произведено 905 единиц тракторов, что на 30,5% меньше, чем в 2018 году.

В отчетном году произведено 2 360 единиц автомобилей, что в 2,4 раза больше показателя предыдущего года.