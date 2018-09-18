Производится реконструкция автомобильной дороги Алят-Aстара-госграница с Ираном-Билясувар

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Алят-Aстара-государственная граница с Исламской Республикой Иран (81 км)-Билясувар.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реконструкции автомобильной дороги Алят-Aстара-государственная граница с Исламской Республикой Иран (81 км)-Билясувар из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджанской Республики выделено 3 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.

Министерству экономики Aзербайджанской Республики поручено предусмотреть в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год в распределении расходов государственных капиталовложений финансовые средства, необходимые для завершения реконструкцуии автомобильной дороги, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Aзербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.