 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Производится реконструкция автомобильной дороги Алят-Aстара-госграница с Ираном-Билясувар

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Алят-Aстара-государственная граница с Исламской Республикой Иран (81 км)-Билясувар. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реконструкции автомобильной дороги Алят-Aстара-государственная граница с Исламской Республикой Иран (81 км)-Билясувар из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджанской Республики выделено 3 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.

    Министерству экономики Aзербайджанской Республики поручено предусмотреть в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год в распределении расходов государственных капиталовложений финансовые средства, необходимые для завершения реконструкцуии автомобильной дороги, указанной в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Aзербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi