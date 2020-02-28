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Профилактические меры в бакинском метро из-за коронавируса - ФОТО

​Профилактические меры в бакинском метро из-за коронавируса

В Бакинском метрополитене продолжаются антиэпидемические профилактические мероприятия в связи с угрозой коронавируса.

Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", сегодня ночью в рамках плана мероприятий будет полностью завершен первый этап дезинфекции всех поездов. Процесс будет последовательным.

Завтра в 15:00 будут проведены работы по дезинфекции в столовой депо.

Работы будут продолжаться до понедельника. Наряду с этим, каждый день по несколько раз все поверхности, с которыми соприкасаются люди, очищаются особыми, полностью безопасными для здоровья средствами дезинфекции. 

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