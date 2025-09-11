Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Профессор: Турция сталкивается с проблемами в защите водных ресурсов

    Инфраструктура
    • 11 сентября, 2025
    • 13:10
    Профессор: Турция сталкивается с проблемами в защите водных ресурсов

    Турция играет важную роль в сфере управления водными ресурсами, сталкиваясь с рядом проблем в их защите и трансформации.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Турецкого института водных ресурсов (SUEN), профессор Лютфи Акджа на панели "Водные стратегии: Инфраструктура и цифровизация" в рамках Baku Water Week.

    По его словам, Турция серьезно страдает от изменения климата из-за своего расположения в Средиземноморском бассейне: "В последние годы в стране наблюдалась засуха, нерегулярные осадки и наводнения в южных регионах. Из-за ограниченных водных ресурсов Турция уделяет особое внимание ответственному и устойчивому использованию воды".

    Профессор отметил, что в Турции 5 трансграничных речных бассейнов страны обеспечивают около 40% общего водного потенциала.

    Он подчеркнул, что сотрудничество по трансграничным водам должно осуществляться на основе научных принципов с учетом уникальных потребностей и условий каждого бассейна: "Опыт показывает, что сотрудничество между странами не только возможно, но и необходимо. Турция на протяжении многих лет реализует проекты на основе принципов справедливого, равноправного и целесообразного использования воды. Для решения проблем в трансграничных бассейнах важно, чтобы все государства взяли на себя обязательства по ответственному и эффективному использованию водных источников".

    водные ресурсы трансграничные воды Baku Water Week
    Professor: "Türkiyə su resurslarının qorunmasında problemlərlə üzləşir"
    Professor: Türkiye faces challenges in protecting water resources

    Последние новости

    13:51

    В РФ заявили, что пока не договорились о разговоре Путина с Трампом

    Другие страны
    13:50
    Фото

    В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобиль

    Происшествия
    13:48

    Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратам

    Внутренняя политика
    13:44

    Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФ

    Другие страны
    13:44

    Армения считает оправданным желание Азербайджана предотвратить любую будущую угрозу

    В регионе
    13:38

    Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимо

    Наука и образование
    13:36

    Азербайджан примет VII заседание религиозных лидеров ОТГ

    Религия
    13:30

    Минторговли: Казахстан не получал уведомлений о возможных санкциях ЕС

    Другие страны
    13:30

    Глава УМК принял участие во встрече религиозных лидеров ОТГ с Садыром Жапаровым

    Внешняя политика
    Лента новостей