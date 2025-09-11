Профессор: Турция сталкивается с проблемами в защите водных ресурсов

Турция играет важную роль в сфере управления водными ресурсами, сталкиваясь с рядом проблем в их защите и трансформации.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турецкого института водных ресурсов (SUEN), профессор Лютфи Акджа на панели "Водные стратегии: Инфраструктура и цифровизация" в рамках Baku Water Week.

По его словам, Турция серьезно страдает от изменения климата из-за своего расположения в Средиземноморском бассейне: "В последние годы в стране наблюдалась засуха, нерегулярные осадки и наводнения в южных регионах. Из-за ограниченных водных ресурсов Турция уделяет особое внимание ответственному и устойчивому использованию воды".

Профессор отметил, что в Турции 5 трансграничных речных бассейнов страны обеспечивают около 40% общего водного потенциала.

Он подчеркнул, что сотрудничество по трансграничным водам должно осуществляться на основе научных принципов с учетом уникальных потребностей и условий каждого бассейна: "Опыт показывает, что сотрудничество между странами не только возможно, но и необходимо. Турция на протяжении многих лет реализует проекты на основе принципов справедливого, равноправного и целесообразного использования воды. Для решения проблем в трансграничных бассейнах важно, чтобы все государства взяли на себя обязательства по ответственному и эффективному использованию водных источников".