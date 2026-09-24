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    Проект II Госпрограммы Великого возвращения представлен президенту

    Инфраструктура
    • 24 сентября, 2026
    • 15:44
    Проект II Госпрограммы Великого возвращения представлен президенту

    Проекты новой стратегии на 2027-2030 годы и II Государственной программы по Великому возвращению подготовлены, обсуждены в Экономическом совете и представлены президенту Азербайджана. Утверждение стратегии ожидается в ближайшие месяцы.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседании Кабинета министров, прошедшем под его председательством.

    "В связи с новыми государственными программами, принятыми президентом в последнее время, завершается работа над стратегией. Ожидается, что она будет утверждена в ближайшие месяцы", - сказал глава правительства.

    Асадов также сообщил, что с учетом ожидаемых темпов роста в 2026 году среднегодовой рост ненефтегазового сектора за период действия стратегии, принятой в 2022 году, составит 5,1%.

    По словам премьера, несмотря на глобальные риски, в Азербайджане сохраняются макроэкономическая и финансовая стабильность. Экономический рост обеспечен на фоне сокращения добычи и снижения темпов роста в нефтегазовом секторе.

    За январь-август 2026 года ВВП страны в реальном выражении вырос на 1,2%. Ненефтегазовый ВВП увеличился на 2,1%, тогда как нефтегазовый сократился на 0,8%. Инвестиции в основной капитал выросли на 10%.

    В первые восемь месяцев года в соответствии с указами и распоряжениями президента по всей стране начали применять механизм субсидирования процентных ставок по кредитам, выделили дополнительные бюджетные средства, предоставляли субсидии на транспортировку и логистику, компенсировали часть экспортных расходов. По словам Асадова, принимались и другие меры поддержки экономической активности.

    "Стратегические валютные резервы страны сейчас составляют около $91 млрд. Это почти в 20 раз больше внешнего государственного долга", - отметил премьер-министр.

    По состоянию на 1 сентября прямой внешний государственный долг составлял $4,5 млрд, или 5,6% прогнозируемого ВВП. Положительное сальдо внешней торговли за восемь месяцев 2026 года превысило $10 млрд.

    Годовая инфляция по итогам января-августа составила 5,7%. С учетом прогнозов международных организаций относительно цен на продовольствие и сырьевые товары, стабильности курса маната и сбалансированности валютного рынка в следующем году среднегодовая инфляция, как ожидается, снизится до 5,3% и останется в целевом диапазоне.

    Проект II Госпрограммы Великого возвращения представлен президенту
    Проект II Госпрограммы Великого возвращения представлен президенту
    Проект II Госпрограммы Великого возвращения представлен президенту
    Проект II Госпрограммы Великого возвращения представлен президенту
    Али Асадов Великое возвращение
    Фото
    Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramının layihəsi Prezidentə təqdim olunub
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