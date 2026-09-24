Проект II Госпрограммы Великого возвращения представлен президенту

Проекты новой стратегии на 2027-2030 годы и II Государственной программы по Великому возвращению подготовлены, обсуждены в Экономическом совете и представлены президенту Азербайджана. Утверждение стратегии ожидается в ближайшие месяцы.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседании Кабинета министров, прошедшем под его председательством.

"В связи с новыми государственными программами, принятыми президентом в последнее время, завершается работа над стратегией. Ожидается, что она будет утверждена в ближайшие месяцы", - сказал глава правительства.

Асадов также сообщил, что с учетом ожидаемых темпов роста в 2026 году среднегодовой рост ненефтегазового сектора за период действия стратегии, принятой в 2022 году, составит 5,1%.

По словам премьера, несмотря на глобальные риски, в Азербайджане сохраняются макроэкономическая и финансовая стабильность. Экономический рост обеспечен на фоне сокращения добычи и снижения темпов роста в нефтегазовом секторе.

За январь-август 2026 года ВВП страны в реальном выражении вырос на 1,2%. Ненефтегазовый ВВП увеличился на 2,1%, тогда как нефтегазовый сократился на 0,8%. Инвестиции в основной капитал выросли на 10%.

В первые восемь месяцев года в соответствии с указами и распоряжениями президента по всей стране начали применять механизм субсидирования процентных ставок по кредитам, выделили дополнительные бюджетные средства, предоставляли субсидии на транспортировку и логистику, компенсировали часть экспортных расходов. По словам Асадова, принимались и другие меры поддержки экономической активности.

"Стратегические валютные резервы страны сейчас составляют около $91 млрд. Это почти в 20 раз больше внешнего государственного долга", - отметил премьер-министр.

По состоянию на 1 сентября прямой внешний государственный долг составлял $4,5 млрд, или 5,6% прогнозируемого ВВП. Положительное сальдо внешней торговли за восемь месяцев 2026 года превысило $10 млрд.

Годовая инфляция по итогам января-августа составила 5,7%. С учетом прогнозов международных организаций относительно цен на продовольствие и сырьевые товары, стабильности курса маната и сбалансированности валютного рынка в следующем году среднегодовая инфляция, как ожидается, снизится до 5,3% и останется в целевом диапазоне.