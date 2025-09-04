Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    04 сентября, 2025
    12:15
    Проект строительства автодороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4 реализован на 51%

    Проект строительства автодороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4 реализован на 51%. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, 29-километровая шестиполосная трасса строится по стандартам технической категории 1Б.

    Проект включает строительство 9 дорожных развязок, 13 путепроводов, одного моста и двух тоннелей.

    В настоящее время в рамках строительства дороги ведется снос части жилых и нежилых зданий, перенос коммуникаций, проводятся другие необходимые меры.

    Новый маршрут обеспечит удобное транспортное сообщение между северо-восточными населенными пунктами Абшеронского полуострова и магистралями Баку-Губа-госграница с РФ, Баку-Шамахы-Евлах, позволяя транзитному транспорту обходить Баку.

    Лента новостей