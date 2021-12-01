Продолжается строительство железной дороги, являющейся частью Зангезурского коридора

Подготовлен концептуальный план железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, строительные работы на участке продолжаются.

Подготовлен концептуальный план железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, строительные работы на участке продолжаются.

Как сообщает Report, осевая длина железнодорожной линии Горадиз – Агбенд составляет 110,4 км.

Однопутная железная дорога будет состоять из восьми станций, всего в рамках проекта планируется построить около 300 искусственных инженерных сооружений. Наряду со станцией Горадиз будут полностью перестроены еще семь станций: Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Миндживан, Бартаз и Агбенд.



В настоящее время вся железнодорожная ветка топографируется с помощью беспилотников, подготовлен концептуальный план, готовится очищенный от мин 40-километровый участок земли, ведется строительство искусственных сооружений.

Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд, имеющая стратегическое и экономическое значение, является составной частью Зангезурского коридора. Реализация проекта обеспечит прямое транспортное сообщение основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, еще больше повысив геоэкономическое значение страны. Железная дорога будет иметь большое значение как для проезда граждан на освобожденные от оккупации земли, так и для перевозки грузов. Спустя много лет тюркский мир вновь объединится через Зангезурский коридор. Открытие Зангезурского коридора окажет свое влияние на экономику региона, а также тюркоязычных стран, еще больше повысит значение транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд была разрушена в 1993 году после оккупации наших земель армянскими вооруженными формированиями. Уже 27 лет конечной станцией поездов является станция Горадиз Физулинского района. Сейчас вновь строится железнодорожная линия от Горадиза до поселка Агбенд Зангиланского района.