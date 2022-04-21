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Продолжается строительство новой автодороги в объезд города Лачын

Продолжается строительство новой автодороги в объезд города Лачын Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство новой автомобильной дороги в объезд города Лачын.
Инфраструктура
21 апреля 2022 г. 12:29
Продолжается строительство новой автодороги в объезд города Лачын

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство новой автомобильной дороги в объезд города Лачын.

Как сообщает Report, протяженность новой автодороги составляет 32 км. По проекту ширина проезжей части двухполосной автодороги составит 7 метров, ширина дорожного полотна - 12 метров, ширина обочин - 2х2,5 (5 м).

В настоящее время вдоль дороги ведутся масштабные строительные работы. В соответствии с проектом выполняются работы по подготовке земляного полотна, возведению искусственных сооружений.

К строительству привлечены необходимые силы для завершения работ в этом году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun inşası davam etdirilir

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