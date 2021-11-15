Продолжается строительство новой автодороги к комплексу "Кешикчидаг"

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) продолжает строительство новой автомобильной дороги до Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг" в Агстафинском районе.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) продолжает строительство новой автомобильной дороги до Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг" в Агстафинском районе.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Дорога берет начало на 38-м км автодороги местного значения Агстафа-Пойлу-государственная граница с Грузией. Протяженность автомобильной дороги составляет 32 км, автодорога строится по нормативными требованиями 2-й технической категории.

Согласно проекту, ширина земляного полотна дороги составляет 15 метров, ширина асфальтобетонного покрытия - 9 метров.

Для обеспечения нормального движения автотранспорта на последнем этапе проекта предусматривается также строительство автобусных остановок, установка дорожных знаков, указателей и информационных табличек.

Учитывая туристическое значение заповедника "Кешикчидаг", относящегося примерно к 6 веку, строительство новой автодороги играет важную роль с точки зрения расширения потенциальных возможностей региона и развития туризма. Реализация проекта послужит созданию новых туристических маршрутов.