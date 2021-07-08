Продолжается строительство автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд

Сразу после закладки 26 апреля во время поездки президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы фундамента автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, началась реализация э

Сразу после закладки 26 апреля во время поездки президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы фундамента автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, началась реализация этого проекта.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

По поручению главы государства на освобожденных от оккупации территориях уже дан старт реализации нескольких дорожных проектов, которые успешно продолжаются. Эти проекты сыграют важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел. Автодорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд также имеет стратегическое значение, поскольку является частью транспортного коридора Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и имеет очень важное значение в плане соединения Зангилана с другими регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Автомобильная дорога, имеющая стратегическое значение, начинается в селе Ахмедбейли Физулинского района. Протяженность дороги составляет 124 км.

По поручению главы государства автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд будет построена в соответствии с первой технической категорией, с четырьмя и шести полосами движения с учетом плана развития Карабаха. 76-километровая часть дороги будет 6-полосной, остальная 48-километровая часть - 4-полосной.

Вдоль дороги продолжаются широкомасштабные строительные работы. Принимая во внимание объем работы и задачу по завершению проекта в короткие сроки, строительство осуществляется ООО "Дорожная эксплуатация особого назначения номер 16" Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана совместно с филиалом турецкой компании "Kalyon RSY İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi" в нашей стране, которая специализируется на дорожном строительстве в качестве субподрядчика.

В настоящее время на первой 76-километровой части автомобильной дороги ведутся земляные работы. Так, с помощью специальной техники расширяется и профилируется дорога и строится новое земляное полотно шириной 29,5 метра в соответствии с первой технической категорией. В то же время, проводятся работы по топографии и геодезии, а также по очищению территории в соответствии с проектом. Для этого к строительным работам привлечено необходимое количество силы.

Отметим, что на территории между 20-м и 37-м километрами дороги с целью обеспечения движения специальной техники параллельно выполняется работа по очищению дорожных опор от мин и неразорвавшихся боеприпасов и приведению в готовое состояние для нанесения асфальтобетонного покрытия.

В соответствии с проектом вдоль новой строящейся дороги в необходимых местах предусмотрено строительство 3 автомобильных туннелей общей протяженностью 3400 метров, 2 виадуков и 23 автомобильных мостов, 8 дорожных развязок, 50 подземных переходов, 5 наземных переходов, а также с целью обеспечения отвода воды будут построены 400 круглых труб и прямоугольный водный переходник, а также 60 резервных переходов для коммуникационных линий. Определенная часть этой работы уже выполняется. Так, в настоящее время проводятся свайные работы на двух мостах.

На этой территории завершается строительство лагеря для обеспечения строительства дороги в короткие сроки. В лагере есть асфальтобетонный завод, специальная территория для хранения и обслуживания машинных механизмов, а также офис, столовая и зоны отдыха со всеми условиями для сотрудников.

Новая автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Джебраильского и Зангиланского районов, и именно с этой дороги берут свое начало автомобильные дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут и Худаферин-Губадлы-Лачин, строительство которых в настоящее время продолжается.

Строительные работы осуществляются в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Этот дорожный проект, реализуемый в координации с другими соответствующими государственными структурами в рамках Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, составляет неотъемлемую часть единой транспортной концепции Карабаха.

Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.