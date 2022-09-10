Продолжается строительство автодороги Физули-Агдам

Ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Физули-Агдам, фундамент которой был заложен во время поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район 17 октября 2021 года.

Ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Физули-Агдам, фундамент которой был заложен во время поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район 17 октября 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Автодорога является одним из проектов, осуществляемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

Дорога протяженностью 64,8 километра и шириной 15 метров будет иметь четыре полосы движения. Ширина обочин составит 3,75 метра, ширина разделительной полосы – 2 метра, дорожного полотна - 26,5 метра. Автомобильная дорога строится по первой технической категории.

В настоящее время продолжаются работы по удалению непригодного грунта, расширению, строительству нового дорожного полотна шириной 26,5 метра. Уже завершается строительство дорожного полотна на участке 59,3-64,8 км дороги.

В соответствии с проектом вдоль дороги с целью обеспечения подачи воды продолжается строительство водопроводов различных размеров, водных переходов, в необходимых местах строятся подземные переходы и новые наземные автомобильные мосты.

Автомобильная дорога Агдам-Физули, являющаяся продолжением автодороги Барда-Агдам, проходит по территории Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов. Строительство дороги обеспечит удобный проезд из Барды в Агдам и Физули, а также в обратном направлении, окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона.