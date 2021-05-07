Проблемы такси: компании жалуются на нехватку клиентов, водители - на проценты

Таксомоторным компаниям недопустимо требовать от водителей высокий процент от их заработка

Одним из важных видов услуг в сфере пассажирских перевозок являются услуги такси. Если ранее эти услуги оказывали только таксисты-частники на собственных автомобилях, то уже с 2010 года в стране начали функционировать таксомоторные компании. А сегодня в столице насчитываются десятки таких компаний.

Распространение пандемии оказало определенное влияние на эту сферу, однако ограничение работы общественного транспорта в выходные дни, несомненно, стало определенным плюсом для компаний по оказанию услуг такси.

Report изучил текущую ситуацию с деятельностью столичных таксомоторных компаний на фоне распространения пандемии, ценовую политику и динамику спроса на услуги такси.

Директор 189 TAXI Самир Каримов рассказал Report, что распространение пандемии негативно сказалось на деятельности компаний:

"Роста обращений за услугами такси не наблюдается. Это связано с тем, что некоторые рабочие места закрыты, на других действует ограниченный график, или люди работают из дома. В прошлом году были введены жесткие карантинные меры, а сейчас эти ограничения несколько смягчены, и по сравнению с тем периодом наблюдается некоторое оживление. Но в целом по сравнению с допандемийным периодом ситуация не очень хорошая".

С.Керимов также затронул вопрос регулирования тарифов таксомоторных компаний: "У каждой компании есть свои тарифы, и цены регулируются в соответствии с ними. Какая-то компания может повысить цены, а другая - снизить. Этот вопрос неоднозначен. Когда спрос растет, повышаются цены, а когда спрос падает, цены снижаются. Если брать в целом ситуацию по рынку, можно сказать, что роста цен нет".

Глава компании Ekonom taksi (*9111) Айдын Гасанов также отметил снижение спроса на услуги такси: "По сравнению с периодом до пандемии количество людей, пользующихся услугами такси, сократилось. Хотя некоторые граждане используют такси, потому что общественный транспорт не работает в выходные дни, в целом наблюдается снижение количества обращений. И это естественно, поскольку в стране действуют ограничения на некоторые виды деятельности.

Спад в этой сфере негативно сказывается на финансовом положении компаний. Другая сторона вопроса в том, что некоторые люди во время пандемии остались без работы, и те из них, кто имеет личный автомобиль, пытаются прокормить свою семью, оказывая услуги такси. Эти люди не являются профессиональными водителями такси, и подобное идет вразрез с политикой предоставления профессиональных услуг".

По словам главы компании, роста цен на рынке в целом нет: "Наша компания не только не повысила, но и снизила цены на 10%. Мы предлагаем клиентам воспользоваться для вызова такси специальным мобильным приложением, получив при этом 10-процентную скидку. Раньше при нехватке автомобилей в часы пик в городе, программа автоматически поднимала цены на 10%. Сейчас в часы пик ситуация не такая как раньше. В целом, роста цен на рынке нет, поскольку нет предпосылок для этого. Спрос падает, и повышение тарифов не в пользу компании".

Эксперт по вопросам транспорта Эльданиз Джафаров заявил, что цены на услуги такси в целом доступны для граждан:

"Некоторые компании получают до 20% прибыли от услуг такси. Это недопустимо. Эти проценты должны быть снижены, чтобы водители такси также могли получать определенную прибыль". Эльданиз Джафаров Эксперт по транспорту

"Услуги такси в Азербайджане регулируются действующим законодательством. Отрадно, что сегодня у нас очень много компаний-операторов, предоставляющих услуги такси, и предлагают доступные цены. Порой некоторые таксомоторные компании допускают злоупотребления и повышают цены. Естественно, в условиях рыночной экономики цены регулируются в соответствии со спросом. В целом же, я думаю, цены удовлетворительные. С другой стороны, люди также могут заниматься частным извозом.

Сегодня в мире существует много новых проектов в сфере перевозок. В качестве примера можно привести каршеринг (car sharing – краткосрочная аренда машины – РЕД.). Думаю, что в Азербайджане также будут такие проекты. Доступность транспорта и возможности передвижения из одного пункта в другой для населения должны быть упрощены".

Эксперт отметил, что таксомоторным компаниям недопустимо требовать от водителей высокий процент от их заработка: "Сегодня некоторые операторы в Азербайджане взимают с водителей высокие проценты за свои услуги. Цифры разные – от 9-10% до 15-20%. Это недопустимо. Проценты следует снизить, чтобы водители такси также могли получать определенную прибыль. В разных странах мира есть компании, которые предоставляют услуги такси через мобильное приложение. Прибыль от предлагаемых ими услуг составляет 10%. А в Азербайджане этот показатель равен 20%".

Э.Джафаров выразил недовольство и запретами таксистов на стоянку: "Водителей такси также волнуют штрафы за нарушение правил остановки и стоянки. Они испытывают большие трудности, когда забирают или высаживают пассажиров, поскольку в любой момент могут быть оштрафованы за остановку в неположенном месте. Этот вопрос должен быть урегулирован. К примеру, водитель такси, который привозит или забирает больного из больницы, штрафуется. То же самое происходит, если таксист останавливается перед аптекой. Я думаю, что подобные штрафы для таксистов должны быть отменены. При внимательном изучении становится ясно, что как минимум 30% этих штрафов необоснованны".