Начаты работы по восстановлению разрушенного в Лянкярани моста

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Начаты работы по ремонту разрушившегося моста на реке Боладичай на территории лянкяранского города Лиман. ЧП произошло на 186-м км автомобильной дороги Алят-Астара-иранская граница.

Время завершения восстановительных работ пока неизвестно. Об этом Report сообщили в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

Отметим, что в результате интенсивного передвижения через мост крупнотоннажных грузовых машин вчера в 20:00 в среднем пролете моста сломались три луча, в результате чего передвижение автомобилей по аварийному мосту пришлось полностью ограничить.

"Водители легковых автомобилей могут воспользоваться расположенным поблизости альтернативным мостом. Для передвижения тоннажных и крупногабаритных машин приступили к созданию новой временной дороги, которую конструируют из труб, выстроенных вдоль русла реки.

В ближайшие часы дорога будет полностью готова. Кроме того, водители смогут воспользоваться альтернативной дорогой M-3 (186 км) - Болади - Зовле", - заявили в "Азерйолсервис".

Отметим, что мост протяженностью 50, шириной 7 метров через реку Боладичай был построен в 1961 году и состоит из трех пролетов.