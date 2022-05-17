Приступили к устранению проблемы с питьевой водой в девяти селах Шабрани

В соответствии с утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Госпрограммой социально-экономического развития регионов" ОАО "Азерсу" приступило к решению проблемы с питьевой водой в населенных пунктах Лейти, Ладжади, Галагях, Даг Билиджи, Зохрамы, Мумлу, Пи

В соответствии с утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Госпрограммой социально-экономического развития регионов" ОАО "Азерсу" приступило к решению проблемы с питьевой водой в населенных пунктах Лейти, Ладжади, Галагях, Даг Билиджи, Зохрамы, Мумлу, Пирабадил, Сумагава, Сумагава Газма Шабранского района.

Как сообщает Report со ссылкой на структуру, проект охватит более 3 000 жителей.

Согласно проекту, питьевая вода будет подаваться из водопровода Шоллар-Баку. Для оптимального распределения воды в селах строятся 5 водохранилищ вместимостью 100-300 кубометров каждый. Для передачи воды в распределительные сети проложены магистральные трубопроводы разного диаметра протяженностью 28 км.

В рамках проекта в каждом из 9 сел создается централизованная сеть. В то же время в 965 домах будут установлены счетчики.

В указанных селах не существовали централизованные системы снабжения питьевой водой.