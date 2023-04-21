Приняты решения по распределению водных ресурсов между районами северного региона Азербайджана

Принято решение о распределении водных ресурсов между Губинским, Гусарским, Хачмазским, Шабранским, Сиязанским и Хызынским районами в соответствии с имеющимися пахотными землями, требующими орошения.

Принято решение о распределении водных ресурсов между Губинским, Гусарским, Хачмазским, Шабранским, Сиязанским и Хызынским районами Азербайджана в соответствии с имеющимися на их территориях орошаемыми пахотными землями.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Это связано со снижением уровня воды в реках республики и возникшими в результате сложностями по поливу посевных полей.

В совещании по данному вопросу приняли участие зампредседателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Закир Гулиев, замминистра сельского хозяйства Сарван Джафаров, первый зампредседателя ОАО "Азерсу" Теюб Джаббаров, главы исполнительных властей этих районов и др.

Даны поручения по бережному использованию и уменьшению потерь воды, правильной организации орошения, соблюдению графиков полива, включая организацию ночного орошения, соответствию агротехническим правилам и нормам, а также усилению контроля за использованием воды.