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Приняты решения по распределению водных ресурсов между районами северного региона Азербайджана

Приняты решения по распределению водных ресурсов между районами северного региона Азербайджана Принято решение о распределении водных ресурсов между Губинским, Гусарским, Хачмазским, Шабранским, Сиязанским и Хызынским районами в соответствии с имеющимися пахотными землями, требующими орошения.
Инфраструктура
21 апреля 2023 г. 12:58
Приняты решения по распределению водных ресурсов между районами северного региона Азербайджана

Принято решение о распределении водных ресурсов между Губинским, Гусарским, Хачмазским, Шабранским, Сиязанским и Хызынским районами Азербайджана в соответствии с имеющимися на их территориях орошаемыми пахотными землями.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Это связано со снижением уровня воды в реках республики и возникшими в результате сложностями по поливу посевных полей.

В совещании по данному вопросу приняли участие зампредседателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Закир Гулиев, замминистра сельского хозяйства Сарван Джафаров, первый зампредседателя ОАО "Азерсу" Теюб Джаббаров, главы исполнительных властей этих районов и др.

Даны поручения по бережному использованию и уменьшению потерь воды, правильной организации орошения, соблюдению графиков полива, включая организацию ночного орошения, соответствию агротехническим правилам и нормам, а также усилению контроля за использованием воды.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQuba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən və Xızıda su ehtiyatlarının bölüşdürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib

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