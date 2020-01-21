В Азербайджане сформирован жилой фонд на основе опроса населения в рамках механизма для аренды жилья с правом выкупа.

Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Еганя Рамазанова.

"В результате скуплены и выставлены на продажу квартиры в Баку, на Абшероне и в Сумгайыте", - сказала она.

С завтрашнего дня начинается прием электронных обращений для аренды жилья с правом выкупа. Завершены подготовительные работы по исполнению задач, порученных Азербайджанскому ипотечному и кредитно-гарантийному фонду указом президента Азербайджана "О формировании механизма сдачи в аренду жилых площадей с обязательством последующей продажи" от 25 января 2019 года. Для обеспечения работы механизма подготовлены процедуры и внутренние правила, определены требования по арендаторам и жилым площадям, полностью автоматизированы рабочие процессы в связи с механизмом, сформирован фонд съемного жилья.

Отметим, что аренда квартир с обязательством права выкупа будет осуществляться на срок от трех до 25 лет, что будет отражено в договоре. Рыночная стоимость жилплощади будет определяться независимым оценщиком, жилая площадь должна быть застрахована по оцененной стоимости. Кроме того, арендатор должен перевести средства на счет Фонда в размере 12-кратной суммы ежемесячного платежа после подписания с ним договора. Затем платежи осуществляются ежемесячно.