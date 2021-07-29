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Прибыль "Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана" выросла на 8%

Прибыль "Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана" выросла на 8% ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило 2020 год с прибылью 352,962 млн манатов.
Инфраструктура
29 июля 2021 г. 11:40
Прибыль Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана выросла на 8%

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило 2020 год с прибылью 352,962 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность организации, это на 8,2% больше, чем в 2019 году.

В прошлом году доходы "Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана" составили 875,362 млн манатов (на 24,55% меньше, чем годом ранее), а расходы - 522,4 млн манатов (на 37,35% меньше). Компания не платила налог на прибыль.

На 1 января этого года активы хозяйства составили 3 445,444 млн манатов, что на 11,1% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства акционерного общества снизились на 2,7% - до 9,533 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 11,1% - до 3 435,91 млн манатов.

Напомним, что ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" было создано в 1997 году. Его уставный капитал составляет 728,428 млн манатов. Акционерное общество на 100% принадлежит государству.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”nın mənfəəti 8% artıb

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