При Президенте состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства

Информацию распространила пресс-служба Президента Азербайджана

23 июля при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства.

Как сообщает Report, глава государства открыл совещание вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева

-Сегодня мы обсудим проблемы в водном хозяйстве, поговорим о предстоящей работе. Водные проекты занимают особое место среди инфраструктурных проектов. Мы последовательно реализуем все инфраструктурные проекты в стране. В результате осуществления этих проектов наша страна стремительно развивается. Если бы мы не реализовали эти проекты, то сегодня устойчивое развитие нашей страны было бы невозможным. Естественно, необходимо было определить приоритеты среди инфраструктурных проектов, и, принимая в 2004 году первую Государственную программу социально-экономического развития регионов, мы очень четко обозначили эти приоритеты.

В то время у нас были достаточно серьезные проблемы, связанные с инфраструктурой. В стране была нехватка энергии. Мы столкнулись с большими проблемами, связанными с производством электроэнергии, зависели от импорта. Конечно, необходимо было, в первую очередь, нормализовать ситуацию именно в этой сфере, потому что иначе ни о каком развитии не могло бы быть и речи. Средства, вложенные в последние годы в энергетический сектор, проведенная в этой области модернизация позволили нам не только обеспечивать себя на протяжении уже многих лет электроэнергией, но и создать благодаря дополнительным генерационным мощностям экспортные возможности. География этого экспорта уже расширяется. Естественно, в эту сферу необходимо было вложить крупные инвестиции, и они были вложены. Сегодня нашу энергетическую безопасность обеспечивают более 30 электростанций.

В последнее время в этой области проделана еще более масштабная работа, решены вопросы восстановления потерянных мощностей. На действующих станциях было восстановлено примерно более 800 мегаватт потерянных мощностей, и этот процесс продолжается. То есть, модернизуется все энергетическое хозяйство.

Конечно, в то время уровень газификации в нашей стране был очень низким. В результате проделанной работы сегодня газификация в нашей стране достигла 96 процентов. Могу сказать, что это один из самых высоких показателей в мире. Но если учесть, что наша промышленность, население растут, увеличивается потребность в природном газе, а наши электростанции функционируют только на чистых энергетических ресурсах – природном газе и воде, то, конечно, мы и дальше будем уделять внимание этой отрасли как приоритетной.

В значительной степени модернизировалась транспортная инфраструктура. Думаю, было бы неуместно перечислять все транспортные проекты, так как общественности неоднократно предоставлялась информация об этом. Достаточно просто сказать, что в отчете Давосского всемирного экономического форума работе, проделанной в этой области, дается очень высокая оценка. По эффективности воздушного транспорта Азербайджан занимает 11-е, а по эффективности железных дорог – 12-е место в мире. По качеству автомобильных дорог Азербайджан находится на 27-м месте. В целом, по состоянию инфраструктуры Азербайджан занимает 34-е место в мировом масштабе.

Естественно, в число этих инфраструктурных проектов входят и проекты питьевой воды и мелиорации. В последние годы в этой области также проделана большая работа. Эта отрасль не осталась без внимания. Просто хочу довести до внимания общественности несколько цифр. В 2004 году, когда была принята первая Государственная программа социально-экономического развития регионов, обеспечение питьевой водой в Азербайджане находилось на уровне 40 процентов. Сегодня эта цифра достигла 70 процентов. В Баку только 29 процентов жителей постоянно получали питьевую воду. Сегодня данный показатель достиг примерно 82 процентов. А в регионах сфера охвата населения питьевой водой составляла всего 9 процентов. Сегодня эта цифра равна 63 процентам. Это действительно историческое достижение. Мы сделали это, в первую очередь, для здоровья людей, развития экономики, сельского хозяйства. Но вместе с тем, эти цифры свидетельствуют о том, что нам не удалось полностью добиться желаемого. Поэтому отныне проекты питьевой воды и мелиорации будут находиться в нашей повестке дня как важнейшие вопросы. Основная цель сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы ошибки, допущенные в этой области, имеющиеся недостатки в предстоящие годы были устранены, чтобы был разработан и представлен единый механизм управления, с тем чтобы мы последовательно выполняли краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный планы действий. В результате этого обеспечение питьевой и оросительной водой в Азербайджане должно достигнуть 100 процентов.

Считаю, что заслуживает одобрения и проделанная работа, связанная с оросительной водой. Если бы мы не проделали эту работу, то сегодня наше положение могло быть очень тяжелым. Несколько проектов служат как проекты и питьевой, и оросительной воды. Гигантские водные проекты, реализованные в Азербайджане в последние годы, полностью изменили ситуацию в лучшую сторону. В их числе хочу особо отметить водопровод Огуз-Габала-Баку. Этот водопровод имеет огромное значение. В первую очередь, в город Баку доставляются большие объемы чистой питьевой воды. Если учесть, что значительная часть наших водных ресурсов формируется в зарубежных странах, то водопровод Огуз-Габала-Баку является крупным проектом, построенным исключительно на местном источнике. Реализация данного проекта началась, можно сказать, после получения нами первых нефтяных доходов. В то время я говорил, что нам необходимо превратить черное золото в человеческий капитал, и водопровод Огуз-Габала-Баку является наглядным доказательством этого, потому что нефтяные доходы стали поступать в нашу страну после 2006 года. В то время был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Тогда наши доходы, конечно, находились на очень низком уровне. Однако мы направили их в первую очередь на решение проблем вынужденных переселенцев и вопросов, связанных с водой.

Специалистам хорошо известно, что если бы сегодня не было водопровода Огуз-Габала-Баку, то проблемы с водой в городе Баку могли обостриться.

Это не единственный проект. Считаю, что строительство водохранилища Тахтакерпю является историческим проектом, так как объем данного хранилища достаточно большой – 270 миллионов кубометров. Одновременно от водохранилища Тахтакерпю до Джейранбатанского водохранилища проложен новый бетонный канал. Особое значение водохранилища Тахтакерпю в том, что там собираются воды реки Самур, которые очищаются естественным путем, и, таким образом, из нового резервуара вода поступает в хранилище Джейранбатан. Раньше вода из реки Самур попадала в Джейранбатан прямо по каналу. Если бы не было этого большого водного бассейна, то сегодня мы не смогли бы обеспечить Баку питьевой водой. Это однозначно. Поэтому для реализации данного проекта и вообще справедливого распределения вод реки Самур проделана огромная работа. В то же время это значительно расширило площадь орошаемых посевных земель в Шабранском, Сиязаньском, Хызинском районах, вода подается на неорошаемые земли площадью почти 30 тысяч гектаров, и сейчас на этих землях идут широкомасштабные сельскохозяйственные работы.

Еще один крупный проект - реконструкция Джейранбатанского водохранилища и строительство современных очистных установок. В то время, когда проект завершился, эта очистная установка считалась крупнейшей в мире. С того времени, возможно, где-то и построена еще более крупная установка. Но речь не об этом, главное, что в город Баку уже можно было подавать качественную воду.

Естественно, я должен отметить также значение водохранилища Шамкирчай. Сегодня Шамкирчайское водохранилище играет особую роль в сборе и распределении наших водных ресурсов. Объем этого водохранилища составляет 165 миллионов кубометров, этими возможностями пользуются несколько районов западной зоны, посевные площади там расширяются. Таким образом, Тахтакерпю играет важную роль в обеспечении водой северной зоны, Баку, а Шамкирчай – западной.

Параллельно в последние годы были построены расположенное в южной зоне водохранилище Гейтепе и Товузчайское водохранилище. Объем крупных водохранилищ, созданных за последние 15 лет, составляет 470 миллионов кубометров. Специалисты хорошо знают, что это очень большая цифра.

Что касается проектов питьевой воды, то они имеют особое значение. По моей инициативе они последовательно реализуются. Сегодня в большинстве наших городов реализуются проекты питьевой воды и канализации. Лишь в нескольких городах эти работы пока не завершились, но работа идет. Мы должны проанализировать как положительный, так и отрицательный опыт в этой области, так как, по имеющимся у меня данным, в некоторых случаях источники воды были выбраны неправильно, природные изменения, климатические изменения, в том числе переживаемая в последние два года засуха и ее риски не рассчитаны. Поэтому в ряде мест, где проекты питьевой воды завершились, возникла нехватка воды. Так что этот вопрос должен быть серьезно изучен. Конечно, приведенные мною цифры говорят о том, что мы добились большого развития. Но еще многое предстоит сделать.

В последнее время я ежедневно получаю письма с мест. В результате засухи, а в ряде случаев равнодушного отношения соответствующих структур возникли очень серьезные проблемы. Больше пишут фермеры, предприниматели, ежедневно поступают письма более чем из 10 районов. Эти письма рассматриваются в Администрации Президента и Кабинете Министров. Данные сигналы находятся под контролем, и вопросы решаются в оперативном порядке. Однако мы должны решить их в комплексе, чтобы в дальнейшем быть готовыми к неприглядной картине и трудностям, вызванным естественными проблемами.

Поэтому отмеченные мною вопросы однозначно свидетельствуют о том, что проблемы питьевой воды и мелиорации не только находятся в центре внимания, для их решения проделана огромная работа. Однако случившаяся в прошлом году засуха показала, что мы не готовы к такой кризисной ситуации. Соответствующим структурам не удалось правильно определить, что необходимо предпринять в кризисной ситуации. Поэтому в прошлом году мы потеряли время. Если бы в прошлом году соответствующие структуры активно работали, не сваливали вину друг на друга и приняли неотложные меры, то сегодня мы не столкнулись бы с этими проблемами, которые негативно сказываются как на здоровье людей, так и на развитии сельского хозяйства. Потому что вода – это жизнь. Здоровье людей, в первую очередь, зависит от чистой питьевой воды.

В то же время водные ресурсы оказывают огромное влияние на экологический баланс, развитие сельского хозяйства. Мы должны развивать сельское хозяйство интенсивным путем, а для этого у нас должно быть достаточно источников воды, и это есть. Просто если бы не было таких чудовищных потерь, то мы могли бы полностью обеспечивать себя водными ресурсами. В настоящее время этот вопрос изучается, в ряде случаев потери составляют 40 процентов, достигают 50 процентов, это невыносимо. Мы теряем воду. Таким образом, она не доходит до посевных площадей, домов, напротив, наносит ущерб землям. Наиболее трудоемкими отраслями у нас сегодня являются зерноводство и хлопководство. Хлопководство вообще не может развиваться без воды. В этой отрасли работают примерно 200-300 тысяч человек, которые обеспечивают свой семейный бюджет. В зерноводческих хозяйствах, где имеются современные технологии, в том числе современные оросительные системы, мы получаем с каждого гектара примерно 70-80 центнеров пшеницы. Это на уровне развитых стран. То есть, это – самый высокий уровень в мире, выше не бывает. Можем ли мы добиться этого, если не будет воды?

Путем применения сейчас современных технологий в зерноводстве мы можем выращивать на имеющихся посевных площадях, возможно, на несколько меньших посевных площадях больше урожая и меньше зависеть от импорта. Вода – это и жизнь, и развитие, и безопасность. Поэтому к этим вопросам нельзя подходить равнодушно. Должен откровенно сказать, что эта работа пущена на произвол судьбы, никто не занимался данным вопросом. Каждая из соответствующих структур занималась своим делом, координация не проводилась. Азерсу, мелиорационные структуры активизировались только при обсуждении государственной инвестиционной программы, интересуясь тем, какая им доля выпадет из государственного бюджета. В ряде случаев предложенные ими проекты вообще не заслуживали внимания. Просто я видел, что цель здесь заключается в получении и использовании государственных средств. Но разве после этого кто-то поинтересовался эффективностью данных проектов? Кто-то проанализировал это? Нет. Поэтому некоторые проекты, в которые вложены крупные инвестиции, фактически оказались неэффективными. Как может быть, чтобы источник воды был проанализирован неправильно? Выделяются крупные средства, прокладываются трубопроводы, граждане радуются этому. А впоследствии приводят тысячу причин, мол, случилось так и эдак, воды не хватило, необходимо искать новый источник, вновь выделите средства, будем искать новый источник. Этому надо положить конец. Поэтому я буду в организованном порядке регулировать все эти дела. Соответствующим структурам даны указания. Необходим механизм строгого контроля, в первую очередь контроля за расходами. А то из Азерсу, Акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство» приходят заявки, мол, мне нужно столько-то денег, чтобы я сделал это. Но в дальнейшем выясняется, что технико-экономического обоснования этого нет. Откуда взяты эти цифры? Из воздуха.

Не было строгого контроля за инвестиционной программой, что заказывалось, то и предоставлялось. Но как потом расходовались средства? Этому надо положить конец. Поэтому на сегодняшнем совещании я во вступительном слове говорю, какая работа проделана. Но в результате проведения этой работы можно было бы получить больше эффекта. К сожалению, это не так. В дальнейшем эти работы должны проводиться только в координации. Мне сейчас сообщают, что у нас никогда не составлялся водный баланс. Как такое возможно? Составляется наш энергетический баланс. Благодаря этому мы знаем, что необходимо сделать в течение года. Какой структуре и сколько топлива нужно. Разве о составлении водного баланса должен говорить Президент?! Это должны делать соответствующие структуры. Наши подземные и наземные водные ресурсы не оценены. В последний раз были оценены в советское время, после этого не оценивались. В настоящее время идет процесс бурения артезианских скважин. Но надо посмотреть, где и как они должны быть пробурены. Какое влияние это окажет на подземные водные источники? Необходимо выбрать правильные места. Потому что я говорю, что основную цель здесь эти структуры видят в том, что дайте деньги, и мы пробурим артезианскую скважину, давай деньги - проложим воду, давай деньги – сделаем то-то и то-то. Ну хорошо, мы выделяем их, а что потом? Зачастую оказывается неэффективно. Контроль за расходами находится на очень низком уровне.

Как я уже сказал, сегодня я получаю ежедневно более 10 писем. Я дал поручения Администрации Президента, Кабинету Министров. Они рассматривают и оперативно решают. Но ведь это, можно сказать, не является их основной работой. Это должны делать соответствующие структуры. Почему эти письма пишут мне? Потому что когда пишут в соответствующие структуры, те не придают значения, отмахиваются. Сколько таких фактов. Сколько мы должны терпеть это?

Поэтому я, полностью проанализировав ситуацию, в апреле нынешнего года создал специальную комиссию. Комиссия работает уже три месяца и регулярно информирует меня о проделанной за это время работе, имеющихся проблемах. Руководитель комиссии – заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев. В составе комиссии работают министры, руководители соответствующих структур. Если бы все соответствующие структуры правильно выстроили свою работу, то необходимости в этой комиссии не было. Как может быть, что комиссия, работающая три месяца, добилась более значимого, более существенного результата с точки зрения анализа и предложений, чем работа, проделанная за последние 20 лет? Значит, это возможно. Просто никому не было до этого дела, сваливали друг на друга. И что получаем – засуху. Эта проблема существует два года, может быть и в следующем году. Изменение климата – это вопрос, который обсуждает весь мир. По некоторым подсчетам, если не будут приняты оперативные меры, то в 2030 году в нашей стране ускорится процесс опустынивания. Вы что хотите, чтобы Азербайджан превратился в пустыню? Поэтому такому отношению должен быть положен конец. Все должностные лица, допускающие просчеты, равнодушно относящиеся к данному вопросу, должны быть наказаны.

А сейчас Шахин Мустафаев выступит с сообщением о проделанной работе и выскажет предложения.

Затем выступили заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, помощник Президента – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджана Зейнал Нагдалиев, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, министр финансов Самир Шарифов, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, помощник Президента – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджана Керем Гасанов, председатель Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде, президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Баба Рзаев, председатель Открытого акционерного общества «Азерсу» Горхмаз Гусейнов.

Президент Ильхам Алиев подвел итоги совещания.

***13:29

23 июля при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Президента Азербайджана.