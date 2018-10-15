Президент выделил на реконструкцию автомобильной дороги Лянкяран-Лерик 9,2 млн манатов

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Лянкяран-Лерик.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильной дороги Лянкяран-Лерик из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 9,2 млн манатов.

В распоряжении отмечается, что в последние годы в результате непрерывных осадков на автомобильной дороге Лянкяран-Лерик протяженностью 55 километров произошли многочисленные оползни и обвалы, на некоторых участках дороги возникла реальная угроза для движения транспортных средств. В целях ликвидации последствий произошедших природных явлений, усиления прочности автодороги, безопасности перевозки пассажиров и грузов возникла необходимость в реконструкции автомобильной дороги.