Президент Узбекистана: Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс предоставляет особые возможности

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ «Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся самым близким маршрутом в порт Мерсин Турции, автомобильный коридор Андиджан-Ош-Кашгар, который начнет действовать в этом году, предоставляют с этой точки зрения особые возможности».

Как передает Report, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступая на VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Центре культуры имени Чингиза Айтматова «Рух Ордо» в городе Чолпон-Ата Кыргызстане.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, отметив успешную деятельность Совета сотрудничества тюркоязычных государств в региональных вопросах, инвестиционной, транспортной, образовательной и других сферах, сказал:

«В результате встреч и диалогов на высоком уровне еще более укрепилось сотрудничество между Казахстаном, Кыргызстаном, Турцией и Азербайджаном в различных сферах. Успешно развивается общая деятельность наших стран в региональных вопросах, инвестиционной, транспортной, образовательной и других сферах, и в этом ряду привлекают внимание некоторые экономические проекты. В Азербайджане действуют Алятский международный торговый порт, в Казахстане – «Достлуг» и другие транспортно-логистические комплексы. Некоторое время назад в Актау вступил в действие порт Курык. В будущем эти проекты внесут вклад в региональное сотрудничество. Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся самым близким маршрутом в порт Мерсин Турции, автомобильный коридор Андиджан-Ош-Кашгар, который начнет действовать в этом году, предоставляют с этой точки зрения особые возможности».