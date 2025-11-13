Президент: Развитие авиасообщения между Азербайджаном и Узбекистаном имеет особое значение
Инфраструктура
- 13 ноября, 2025
- 16:08
Развитие авиационного сообщения между Азербайджаном и Узбекистаном имеет особое значение.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.
"Особое значение имеет развитие авиационного сообщения и интенсивность рейсов между нашими городами. Авиакомпания AZAL осуществляет регулярные пассажирские рейсы: Баку–Ташкент–Баку - 7 рейсов в неделю, Баку–Самарканд–Баку - 2 рейса в неделю, Баку–Ургенч–Баку - 2 рейса в неделю. Со своей стороны, авиакомпания "Uzbekistan Airways" выполняет 3 рейса в неделю по маршруту Ташкент–Баку–Ташкент, а компания "Centrum" - 2 рейса в неделю", - сказал Ильхам Алиев.
Последние новости
16:46
Суд ЕС запретил продавать безалкогольный джин на территории объединенияЭто интересно
16:45
В Баку ремонтируются эскалаторы на подземных и надземных пешеходных переходахИнфраструктура
16:44
В Общине Западного Азербайджана создана спецкомиссияВнутренняя политика
16:44
Фото
Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничестваВнешняя политика
16:38
Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много летЗдоровье
16:35
Фото
Южная Корея пожертвовала гянджинской больнице медоборудование на $350 тысячЗдоровье
16:34
Посол: Баку и Сеул будут сотрудничать в ряде сферВнешняя политика
16:34
В Азербайджане задержаны администраторы тг-каналов, продававшие детскую порнографиюПроисшествия
16:29