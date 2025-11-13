Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Президент: Развитие авиасообщения между Азербайджаном и Узбекистаном имеет особое значение

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2025
    • 16:08
    Президент: Развитие авиасообщения между Азербайджаном и Узбекистаном имеет особое значение

    Развитие авиационного сообщения между Азербайджаном и Узбекистаном имеет особое значение.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

    "Особое значение имеет развитие авиационного сообщения и интенсивность рейсов между нашими городами. Авиакомпания AZAL осуществляет регулярные пассажирские рейсы: Баку–Ташкент–Баку - 7 рейсов в неделю, Баку–Самарканд–Баку - 2 рейса в неделю, Баку–Ургенч–Баку - 2 рейса в неделю. Со своей стороны, авиакомпания "Uzbekistan Airways" выполняет 3 рейса в неделю по маршруту Ташкент–Баку–Ташкент, а компания "Centrum" - 2 рейса в неделю", - сказал Ильхам Алиев.

