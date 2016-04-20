​Президент ознакомился с работами, проделанными на улице Али Исазаде в поселке Бина

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с состоянием улицы Али Исазаде в поселке Бина Хазарского района Баку после реконструкции и капитального ремонта.

Как передает Report, глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал президента о проделанной работе.

Было отмечено, что в результате проделанных работ улица расширена с 5 до 21 метра, проложены промежуточные тротуары, сооружена современная система освещения. В рамках проекта расширения улицы многочисленные жилые и нежилые объекты перенесены на другие территории. Улица выложена асфальтовым покрытием общей площадью 40 тысяч квадратных метров. На территории реконструированы все старые, созданы новые коммуникационные сооружения, связанные с дорожной инфраструктурой, проложены новые линии для отвода дождевых вод. Здесь установлено современное коммуникационное оборудование производства Германии, в ходе работ по благоустройству использованы качественные строительные материалы.

Отметим, что раньше эта улица, проходящая через центр поселка Бина, находилась в непригодном состоянии для движения пешеходов и транспорта. На узкой улице периодически возникали пробки и серьезные трудности с движением транспорта. Капитальный ремонт и реконструкция на улице протяженностью более двух километров в поселке Бина также осуществлены в соответствии с указаниями главы государства.