Президент: Одна из проблем с водоснабжением в Азербайджане связана с потерями

Сегодня одна из проблем с водоснабжением в Азербайджане связана с потерями.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

Глава государства отметил, что, если бы потери были на низком уровне, то даже имеющихся запасов воды нам сегодня хватало бы: "Хотя мы должны смотреть в будущее и рассчитывать на перспективу. Поскольку население увеличивается, промышленность растет, то, конечно же, растет и спрос. Поэтому резкое сокращение потерь является одним из главных вопросов. Сегодня потери в этой области составляют приблизительно 40-45 процентов, и, как я уже отметил, в результате реализации программы этот показатель должен резко снизиться".

Президент отметил, что в результате реализации программы должны быть построены новые водохранилища: "Их количество составит около тридцати. Это тоже очень крупные, широкомасштабные инфраструктурные проекты. Необходимо довести установление счетчиков до 100 процентов. Сегодня 70 процентов населения бесперебойно обеспечиваются питьевой водой. В результате реализации программы этот показатель достигнет 95 процентов. Значительно улучшится водоснабжение Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и 64 населенных пунктов. Будут построены и реконструированы магистральные каналы протяженностью более 200 км и столько же распределительных сетей".