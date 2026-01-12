Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент: Одна из проблем с водоснабжением в Азербайджане связана с потерями

    Инфраструктура
    • 12 января, 2026
    • 16:10
    Президент: Одна из проблем с водоснабжением в Азербайджане связана с потерями

    Сегодня одна из проблем с водоснабжением в Азербайджане связана с потерями.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

    Глава государства отметил, что, если бы потери были на низком уровне, то даже имеющихся запасов воды нам сегодня хватало бы: "Хотя мы должны смотреть в будущее и рассчитывать на перспективу. Поскольку население увеличивается, промышленность растет, то, конечно же, растет и спрос. Поэтому резкое сокращение потерь является одним из главных вопросов. Сегодня потери в этой области составляют приблизительно 40-45 процентов, и, как я уже отметил, в результате реализации программы этот показатель должен резко снизиться".

    Президент отметил, что в результате реализации программы должны быть построены новые водохранилища: "Их количество составит около тридцати. Это тоже очень крупные, широкомасштабные инфраструктурные проекты. Необходимо довести установление счетчиков до 100 процентов. Сегодня 70 процентов населения бесперебойно обеспечиваются питьевой водой. В результате реализации программы этот показатель достигнет 95 процентов. Значительно улучшится водоснабжение Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и 64 населенных пунктов. Будут построены и реконструированы магистральные каналы протяженностью более 200 км и столько же распределительных сетей".

    Ильхам Алиев совещание водоснабжение потери воды
    Prezident: "Su təchizatı ilə bağlı problemlərdən biri itkilərlə bağlıdır"

    Последние новости

    17:09

    ADSEA в ближайшие годы проведет капремонт магистральных водопроводов Кура–Баку и Огуз–Габала-Баку

    Инфраструктура
    17:09

    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10°

    Экология
    17:07

    Азербайджан выдвинут на пост вице-президента Ассамблеи IRENA

    Энергетика
    17:06

    В Ташкентском университете создадут Учебно-исследовательский центр азербайджановедения

    Внешняя политика
    17:05

    Под персидским ковром: как протесты в Иране вскрывают системный кризис

    В регионе
    17:03

    Трамп заявил, что "спас НАТО"

    Другие страны
    17:02

    Шахин Мустафаев: Правобережный Тертерчайский оросительный канал будет реконструирован

    Инфраструктура
    16:59

    В Азербайджане использование сточных вод достигнет 50% в ближайшие 4 года

    Инфраструктура
    16:58

    Экс-премьер Грузии задержан и этапируется в пенитенциарное учреждение - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей