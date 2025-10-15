Президент: Работы в Карабахе и Восточном Зангезуре отражают стратегическое видение государства
Инфраструктура
- 15 октября, 2025
- 12:57
Масштабные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре демонстрируют стратегическое видение государства в сфере градостроительства.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 3-го Национального форума по градостроительству в Ханкенди.
