Президент: Работы в Карабахе и Восточном Зангезуре отражают стратегическое видение государства

Масштабные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре демонстрируют стратегическое видение государства в сфере градостроительства.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 3-го Национального форума по градостроительству в Ханкенди.