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Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии

Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии Хотя большая часть нашего сотрудничества посвящена вопросам энергетики, оно не ограничивается только этими вопросами. Мы также претворяем в жизнь наши очень большие планы в области транспорта.
Инфраструктура
30 января 2023 г. 19:56
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии

Хотя большая часть нашего сотрудничества посвящена вопросам энергетики, оно не ограничивается только этими вопросами. Мы также претворяем в жизнь наши очень большие планы в области транспорта.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.

Сообщив, что уже началась транспортировка по железным дорогам грузов из Венгрии в Азербайджан и из Азербайджана в Венгрию, глава государства отметил, что у этого проекта тоже большой потенциал, поскольку после российско-украинской войны объем грузов, проходящих через территорию Азербайджана, резко возрос.

"Только за прошлый год объем транзитных грузов увеличился на 75 процентов. Имеющаяся в Азербайджане современная транспортная инфраструктура – будь то танкеры, суда, будь то крупный морской торговый порт, железные дороги – все они современные и отвечают всем необходимым требованиям. Поэтому, хотя Азербайджан и не имеет выхода к морю, я думаю, что он может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии. Здесь есть очень хорошие возможности для сотрудничества с европейскими странами и особенно с Венгрией, которая для нас является одним из ближайших партнеров в Европейском Союзе", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan Avrasiyanın önəmli nəqliyyat-logistika mərkəzlərinin birinə çevrilə bilər"

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