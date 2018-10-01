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    Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Кюрдамире 10,7 млн манатов

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии ( 184 км)-Пирили-Мурадхан-Сор Сор Кюрдамирского района. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии ( 184 км)-Пирили-Мурадхан-Сор Сор, соединяющей 3 населенных пункта с населением восемь тысяч человек, из средств, предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 10,7 млн манатов.

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