Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Гусаре 4,1 млн манатов

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Кехна Худат - Хазра Гусарского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Кохна Худат - Хазра, соединяющей 21 населенный пункт с населением двадцать две тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,1 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.