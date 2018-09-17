Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги на Абшероне 1,8 млн манатов

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ 17 сентября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией (16 км)-Масазыр-Новханы Абшеронского района.

В целях строительства автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией (16 км)-Масазыр-Новханы, соединяющей 2 населенных пункта с населением семьдесят пять тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,8 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.