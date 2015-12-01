​Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги в Нахчыване

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной окружной автомобильной дороги Шекерабад-поселок Бабек-Неграм-Аразкенд.

Как сообщает Report, открытие дороги прошло в рамках поездки главы государства в Нахчыван.

В результате социально-экономического развития, осуществляемого под руководством президента Ильхама Алиева, реализуются важные дорожно-транспортные проекты не только в Баку, но и во всех регионах нашей республики, прокладываются новые дороги, существующие магистрали реконструируются на самом современном уровне, строятся многофункциональные дорожные развязки. Эти проекты уже охватили районы, села и поселки. Реконструкция окружной автомобильной дороги Шекерабад-поселок Бабек-Неграм-Аразкенд демонстрирует, что реализация таких проектов приобрела уже широкий размах и в Нахчыванской Автономной Республике. Ввод в эксплуатацию этой дороги, в первую очередь, направлен на улучшение социальных условий населения. Эта дорога, реконструированная на высоком уровне, создает возможность для удобного и беспрепятственного движения транспорта.

Глава государства ознакомился с техническо-экономическими показателями дороги.

Было сообщено, что соединяющая ряд населенных пунктов дорога протяженностью около 16 километров, шириной 7,5 метра, была полностью реконструирована за один год. Здесь проложен бетонный канал протяженностью 455 метров. Вдоль дороги в 8 местах построены бетонные водопереходы, в 38 местах – водоотводы, установлены необходимые дорожные знаки и указатели. Самое главное - этой удобной дорогой будут пользоваться 32 тысячи жителей, проживающих на данной территории. Эта магистраль имеет важное экономическое значение не только для города Нахчыван и Бабекского района, но и для автономной республики в целом.

Было сообщено, что сегодня в центре внимания находится развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике, придается особое значение обновлению транспортного комплекса. Одновременно продолжается работа по благоустройству сельских и проселочных дорог.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.