​Президент Азербайджана выделил ИВ города Ширван 1,2 млн. манатов

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с заменой кровельных покрытий многоквартирных зданий и укреплением материально-технической базы лифтового хозяйства в городе Ширван.

Как сообщает Report, в документе отмечается, что в результате успешного выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в городе Ширван были реализованы основательные инфраструктурные проекты, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию, в том числе проделана определенная работа по улучшению условий жизни жителей многоквартирных зданий, устранению беспокоящих их проблем.

Распоряжение подписано с учетом важности продолжения мер в этом направлении, в целях замены кровельных покрытий 21 многоквартирного здания и реконструкции лифтового хозяйства 7 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города.

Согласно распоряжению, в целях проведения необходимых ремонтных работ в многоквартирных зданиях города Ширван из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Ширван выделено 1,2 миллиона манатов, в том числе для замены кровельных покрытий многоквартирных зданий 400 тысяч манатов, для укрепления материально-технической базы лифтового хозяйства – 800 тысяч манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.