Президент Азербайджана выделил на капитальный ремонт многоквартирных зданий в городе Сабирабад 3 млн. манатов

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Сабирабад.

Как сообщает Report, в документе говорится, что в результате исполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в социально-экономической жизни Сабирабадского района произошли коренные изменения, строительно-монтажные работы увеличились в 218, 2 раза, осуществлены важные меры в области реализации инфраструктурных проектов, в том числе построены Олимпийский спортивный комплекс, центр "ASAN xidmət", Площадь флага, три 56-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтирован районный центр культуры, сданы в эксплуатацию образовательные и другие объекты социальной направленности, созданы крупные производственные и перерабатывающие предприятия, открыто более 13 тысяч новых рабочих мест, реконструирована система обеспечения города Сабирабад питьевой водой, построены проселочные автомобильные дороги общей протяженностью 133 километра, соединяющие 40 населенных пунктов с населением 76 тысяч человек, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Согласно распоряжению, для осуществления капитального ремонта многоквартирных зданий в городе Сабирабад из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Сабирабадского района выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.