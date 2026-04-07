Президент Азербайджана утвердил новые правила по регулированию использования недр

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона от 17 марта 2026 года "О внесении изменений в закон "О недрах" и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.

Как сообщает Report, согласно указу утверждены "Правила о мерах по оздоровлению деятельности пользователей недр, занимающихся эксплуатацией месторождений нерудных полезных ископаемых".

Кабинет министров в трехмесячный срок должен утвердить следующие нормативно-правовые акты и проинформировать главу государства:

- в соответствии с третьим предложением второй части статьи 13 закона "О недрах", порядок предоставления недр (за исключением месторождений драгоценных и цветных металлов и камней) в пользование путем прямых переговоров;

- в соответствии с девятой частью статьи 13 указанного закона, порядок предоставления пользователям недр права на использование производственных отходов, связанных с горнодобычными работами;

- в соответствии со статьей 13-1.5 указанного закона, порядок рекультивации территорий, на которых проводились работы, связанные с недрами;

Кроме того, правительство должно решить другие вопросы, вытекающие из нового закона.