Президент Азербайджана принял участие в открытии прибрежной дороги

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии прибрежной дороги, построенной параллельно проспекту братьев Нобель в Баку.

Как отмечает Report, председатель Общества с ограниченной ответственностью "Азвирт" Кямиль Алиев проинформировал главу государства о новой автодороге, имеющихся здесь дорожных развязках, инженерных сооружениях и подземных пешеходных переходах. Было отмечено, что 8-полосная дорога построена на уровне самых современных требований и с высоким качеством. Ширина полос движения составляет 3,75 метра. Новая дорога проходит недалеко от бульвара Белый город. Для безопасности отдыхающих здесь людей построены также 3 пешеходных перехода шириной 8 метров каждый.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.

Новая дорога проходит рядом с жилым массивом Белый город. Это свидетельствует о том, что проводимая по поручению главы государства работа по благоустройству территории, именуемой в прошлом "Черным городом", носит постоянный характер. Строительство этой дороги имеет не только социальное значение, ее сооружение способствует превращению Баку в один из самых красивых городов мира. Кроме того, новая дорога является также составной частью работы, направленной на совершенствование и модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.