Президент Азербайджана принял участие в церемонии открытия Шамкирчайского водохранилища

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Шамкирчайского водохранилища вместе с гидроэлектростанцией. Как сообщает Report, председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Ахмед Ахмедзаде подробно проинформировал главу государства о плане Шамкирчайского водохранилища, схеме шамкирчайских магистральных оросительных каналов, основных показателях строительства водохранилища на Шамкирчае, генеральном плане плотины и других сооружениях.

Президенту Ильхаму Алиеву была продемонстрирована карта действующих водохранилищ в Азербайджане.

Глава государства ввел в строй Шамкирчайское водохранилище вместе с гидроэлектростанцией.

Президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена информация о гидроэлектростанции. Отмечалось, что мощность станции составит 25 мегаватт. Предусмотрено, что за год на станции будет вырабатываться 56 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Затем глава государства был проинформирован о Шамкирчайском водохранилище, основных гидротехнических сооружениях, в том числе о магистральных каналах. На этой территории, отличающейся богатой природой, с 2008 года была профессионально и в соответствии с международными стандартами проделана большого объема работа.

Отмечалось, что для того, чтобы центральная плотина с глиняным ядром стала более прочной и надежной, были использованы камнескальные материалы. Общая вместимость Шамкирчайского водохранилища составляет 164,5 миллиона кубометров, а полезный объем – 156,3 миллиона кубометров. Высота плотины Шамкирчайского водохранилища от ядра составляет 196 метров. В соответствии с проектом, регулируя в этом хранилище воды реки Шамкирчай, среднегодовые водные запасы которой составляют 265,2 миллиона кубометров, за год будет использовано 207,9 миллиона кубометров воды. Согласно проекту, на водохранилище построены транспортирующие, аварийные водосбросные и энергетические тоннели, повышающие давление воды.

Было доведено до внимания, что построены основной магистральный канал, который будет транспортировать собранную в Шамкирском водохранилище воду на посевные площади, правобережный и левобережный магистральный каналы, а также питающий канал для машинного канала. Отвечающие самым современным стандартам эти каналы имеют открытое железобетонное покрытие. В результате уточнения, проведенного на основе поручения главы государства, было установлено, что в Шамкирском, Гейгельском, Самухском и Геранбойском районах имеются 54 248 гектаров земельных участков, водоснабжение которых будет улучшено, и 17 147 гектаров новых орошаемых земельных участков. Подавая из Шамкирчайского водохранилища 1,6 кубометра воды в секунду в города Гянджа и Шамкир, поселок Набиагалы Самухского района, будет улучшено снабжение населения питьевой водой. На территории, охваченной проектом, будет значительно улучшена экологическая ситуация. В целом, Шамкирчайское водохранилище – это чрезвычайно важный вклад в социально-экономическое развитие регионов и, как один из наиболее значимых проектов, реализованных в годы независимости, оно займет важное место в современной истории Азербайджана.

Затем глава государства встретился с участниками церемонии.

Президент Ильхам Алиев выразил свои поздравления по случаю сдачи в эксплуатацию Шамкирчайского водохранилища. Он отметил, что этот грандиозный инфраструктурный проект является важным вкладом в экономику страны. "В результате реализации этого проекта площадь орошаемых земель еще больше возрастет", - сказал глава государства, отметив, что проекты Шамкирчайского и Тахтакерпюнского водохранилищ стали наглядным свидетельством экономической мощи Азербайджана. Президент Ильхам Алиев сказал, что осуществляемые за счет государственных средств эти проекты станут всесторонней поддержкой дальнейшего развития ненефтяного сектора, сельского хозяйства и предпринимательства в Азербайджане, отметил, что в нашей стране обеспечена продовольственная безопасность. Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане, где обеспечена энергетическая безопасность, принимаются меры по увеличению энергетических мощностей и строятся новые гидроэлектростанции.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в результате проведенных в нашей стране реформ Азербайджан снискал большой авторитет в мире и в будущем реализация таких проектов будет продолжена.