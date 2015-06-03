Президент Азербайджана ознакомился с новым двухэтажным электропоездом

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с доставленным в Баку новым двухэтажным электропоездом.

Министр транспорта Зия Мамедов и председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов проинформировали главу государства о проведенных работах по реконструкции железной дороги Баку-Сумгайыт-Баку.

Глава государства также был проинформирован о проекте железнодорожной линии Баку - Международный аэропорт Гейдар Алиев. Ветка протяженностью 25 км должна способствовать разгрузке автодорог в столице.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в новом электропоезде, а также управлял им.

Было отмечено, что в течение суток по этой железной дороге прогнозируется перевозка 30-35 тысяч пассажиров. Все это – составная часть государственной политики по устойчивому развитию транспортной инфраструктуры в нашей стране в последние годы. Модернизация транспортной инфраструктуры в Азербайджане, приобретение новых видов техники – результат применяемой Президентом Ильхамом Алиевым модели целенаправленного экономического развития. Транспортная инфраструктура Азербайджана, динамично развиваясь в последние годы, обеспечила в настоящее время безусловное лидерство нашей страны в регионе в этой области. Поэтому сегодня Азербайджан играет роль важнейшего транспортного коридора между Западом и Востоком.