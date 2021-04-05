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Президент Азербайджана: Мы должны избавиться от земляных каналов

Президент Азербайджана: Мы должны избавиться от земляных каналов "Одной из важных задач остаются также ремонт и реконструкция каналов. Подавляющее большинство каналов, проложенных в советское время, были земляными. Большая их часть функционирует и сегодня. Конечно, земляные каналы не позволяют пропускать воду в желаемо
Инфраструктура
5 апреля 2021 г. 17:56
Президент Азербайджана: Мы должны избавиться от земляных каналов

"Одной из важных задач остаются также ремонт и реконструкция каналов. Подавляющее большинство каналов, проложенных в советское время, были земляными. Большая их часть функционирует и сегодня. Конечно, земляные каналы не позволяют пропускать воду в желаемом объеме, потери происходят в том числе и по этой причине, приводя одновременно к засолению почвы".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Заура Микаилова в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Поэтому мы должны избавиться от земляных каналов. Однако вам необходимо определить, какие технологии взамен этого будут завезены. Необходимо наладить тесные контакты с ведущими компаниями мира, специализирующимися в этой области, воспользоваться опытом стран с таким же климатом, как у нас. Есть страны, где водных ресурсов меньше, чем у нас, при этом урожайность значительно выше. Поэтому надо четко изучить все это, составить правильный план действий, при необходимости принять государственную программу, чтобы в предстоящие годы мы применили в нашей стране самые современные принципы, которые существуют в мире в области мелиорации и орошения", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Canımızı torpaq kanallardan qurtarmalıyıq"

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