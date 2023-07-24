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Президент Азербайджана: Маршруты через Каспий приобретают жизненную важность

Президент Азербайджана: Маршруты через Каспий приобретают жизненную важность Транскаспийский международный транспортный маршрут фактически является частью инициативы "Один пояс, один путь". Мы ясно понимаем, что в текущей геополитической ситуации маршрут через Каспий приобретает все большее значение для стран Центральной Азии.
Инфраструктура
24 июля 2023 г. 15:36
Президент Азербайджана: Маршруты через Каспий приобретают жизненную важность

Транскаспийский международный транспортный маршрут фактически является частью инициативы "Один пояс, один путь". Мы ясно понимаем, что в текущей геополитической ситуации маршрут через Каспий приобретает все большее значение для стран Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Если посмотреть на карту, то мы увидим, что у стран Центральной Азии не так много выбора в плане маршрута транспортировки их грузов в Европу и обратно", - отметил глава государства. В частности, он подчеркнул, что определенные геополитические изменения и ограничения на транспортные маршруты, введение санкций на транспортные маршруты усложняют этот транзит.

"Поэтому маршруты через Каспий приобретают жизненную важность и, к счастью, мы давно проделали всю свою работу и все подготовили. И теперь расширяться будет проще", - добавил президент.

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