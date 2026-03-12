Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Президент: Азербайджан инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры

    Инфраструктура
    • 12 марта, 2026
    • 10:23
    Президент: Азербайджан инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры

    Азербайджан инвестирует доходы от продажи нефти и газа на развитие транспортной и логистической инфраструктуры.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии XIII Глобального Бакинского форума.

    По его словам, одной из ключевых тем сегодня является транспортная связность. "Конфликты приводят к нарушению традиционных транспортных маршрутов, что создает серьезные проблемы для экономики и глобальных цепочек поставок. В связи с этим Азербайджан инвестирует доходы от продажи нефти и газа в развитие транспортной и логистической инфраструктуры", - отметил Ильхам Алиев.

    Глава государства подчеркнул, что сегодня страна является незаменимым партнером в транспортных коридорах Восток–Запад и Север–Юг, а также активно участвует в развитии Среднего коридора.

    Президент добавил, что после установления мира с Арменией ведется работа над новым продолжением Среднего коридора через ее территорию. Это позволит соединить основную часть Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой посредством устойчивых транспортных, энергетических и коммуникационных линий.

    По его словам, в результате Армения впервые в своей истории может стать страной-транзитером, которой она в настоящее время не является.

    Лента новостей