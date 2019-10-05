Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инвестировал в транспортную инфраструктуру значительные средства

"Азербайджан инвестировал в транспортную инфраструктуру значительные средства".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на XVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Существует положительная динамика развития торгово-экономических отношений. Мы с каждым годом наращиваем товарооборот. Это делать все сложнее, потому что в прошлом году где-то мы говорим о примерно 20-процентном росте, в этом году еще больше. Определение приоритетных направлений сотрудничества в рамках пяти "дорожных карт", безусловно, приведет к дальнейшему наращиванию торговых отношений. В Азербайджане действует около 700 компаний с российским капиталом. Азербайджанские инвестиции в Россию в размере 1,2 миллиарда долларов, российские в Азербайджан – 4,6 миллиарда. Мы здесь отстаем, но есть здесь объективные причины. Также хотел бы отметить, что нам в деле индустриализации очень помогают российские банки, которые выделили кредиты на почти миллиард долларов под проекты в реальном секторе экономики.

Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты между нами в рамках приобретения российской техники составляют 5 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда уже реализованы. Как я сказал, мы намерены продолжать работу в этом направлении.

Также одним из важных направлений нашего сотрудничества является транспортная сфера. В 2018 году по коридору Север-Юг было транспортировано в 8 раз больше грузов, чем в предыдущий год. Объемы пока небольшие, но динамика впечатляющая. Также хотел бы отметить, что заработал коридор Север-Запад. Грузы из России через территорию Азербайджана направляются не только в южном направлении, но и в западном. Во многом благодаря тому, что мы согласовали тарифную политику, и благодаря тому, что в Азербайджане за последнее время были вложены большие инвестиции в современную транспортную инфраструктуру.

Один показатель наших отношений ярче всего говорит о духе и характере отношений не только между странами, но и между народами. В прошлом году 880 тысяч россиян посетили Азербайджан. В этом году их количество уже больше. И не секрет, что туристы едут не только посмотреть достопримечательности и попробовать национальную кухню, они едут туда, где им безопасно, комфортно, где они чувствуют себя как дома. Думаю, это как раз тот случай, который и говорит о стремительном росте туризма.

Большие достижения хотел бы отметить в сфере образования. В Азербайджане действуют уже много лет филиал МГУ, а также филиал Первого Московского государственного медицинского университета. Во всех государственных вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке. Всего 25 тысяч студентов в нашей стране обучаются на русском языке, 130 тысяч школьников также обучаются на русском языке в 338 школах с русским обучением",- сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.