Преимущество новой станции метро "8 Ноября"

Пассажиры, прибывающие на станцию метро "8 Ноября" (3-я станция "фиолетовой" линии), введенную в эксплуатацию сегодня ЗАО "Бакинский метрополитен", смогут добраться отсюда до станций метро "Мемар Аджеми" и "Автовокзал", а также перейти со станции "Мемар А

Пассажиры, прибывающие на станцию метро "8 Ноября" (3-я станция "фиолетовой" линии), введенную в эксплуатацию сегодня ЗАО "Бакинский метрополитен", смогут добраться отсюда до станций метро "Мемар Аджеми" и "Автовокзал", а также перейти со станции "Мемар Аджеми" на "зеленую" линию и добраться до других станций.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы Бакметрополитена Бахтияр Мамедов.

"Пассажирам достаточно будет только один раз сделать оплату при входе в метро, дополнительной платы за переход между станциями не потребуется", - сказал Б.Мамедов.