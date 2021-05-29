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Преимущество новой станции метро "8 Ноября"

Преимущество новой станции метро "8 Ноября" Пассажиры, прибывающие на станцию метро "8 Ноября" (3-я станция "фиолетовой" линии), введенную в эксплуатацию сегодня ЗАО "Бакинский метрополитен", смогут добраться отсюда до станций метро "Мемар Аджеми" и "Автовокзал", а также перейти со станции "Мемар А
Инфраструктура
29 мая 2021 г. 12:47
Преимущество новой станции метро 8 Ноября

Пассажиры, прибывающие на станцию метро "8 Ноября" (3-я станция "фиолетовой" линии), введенную в эксплуатацию сегодня ЗАО "Бакинский метрополитен", смогут добраться отсюда до станций метро "Мемар Аджеми" и "Автовокзал", а также перейти со станции "Мемар Аджеми" на "зеленую" линию и добраться до других станций.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы Бакметрополитена Бахтияр Мамедов.

"Пассажирам достаточно будет только один раз сделать оплату при входе в метро, дополнительной платы за переход между станциями не потребуется", - сказал Б.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Metronun istifadəyə verilmiş “8 noyabr” stansiyası barədə ilk açıqlama

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