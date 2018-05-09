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    Представители портов мира собрались в Баку

    © Report

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Баку начала работу конференция на тему "Порты будущего: Создание хабов, ускорение связей".

    Как сообщает Report, мероприятие проводится при организации ЗАО "Бакинский международный торговый порт" и при содействии Международной ассоциации портов и гаваней (IAPH – International Association of Ports and Harbours).

    В конференции участвуют представители различных международных организаций, бизнес-среды, морских портов, судоходных и логистических компаний из различных стран мира.

    В рамках мероприятия ожидается выступление президента Международной ассоциации портов и гаваней Сантьяго Гарсия-Мила, видеообращение европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства ЕС Йоханнеса Хана.

    Конференция продлится до 11 мая.

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