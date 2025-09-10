ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Представители Бакинского морского порта и Торговой палаты ФРГ обсудили возможности сотрудничества

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 18:18
    Представители Бакинского морского порта и Торговой палаты ФРГ обсудили возможности сотрудничества

    ООО "Бакинский международный морской порт" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) намерено определить и развивать потенциальные возможности сотрудничества с Торговой палатой Германии.

    Об этом Report сообщили в АЖД.

    Директор Бакинского морского порта Эльдар Салахов встретился с управляющим директором и юристом немецкой компании Unitron Нико Хансом Зибертом и делегацией Торговой палаты.

    Основной целью визита была демонстрация передовых технологий, применяемых в морской индустрии ФРГ, определение и развитие потенциальных возможностей сотрудничества с азербайджанскими компаниями, работающими в этой сфере, а также с Бакинским портом.

    В ходе встречи делегации была предоставлена информация о технических возможностях порта, планах развития и статистических показателях, были даны ответы на вопросы.

    Во время осмотра терминалов стороны также обсудили возможности расширения операционных возможностей порта и потенциальное сотрудничество с немецкими компаниями в этом процессе.

