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Представитель Узбекистана: Бакинский порт играет ключевую роль для регионального сотрудничества

Представитель Узбекистана: Бакинский порт играет ключевую роль для регионального сотрудничества Азербайджан и Узбекистан являются важными локомотивами регионального сотрудничества, и Бакинский порт играет ключевую роль в этом межрегиональном логистическом соединении.
Инфраструктура
5 июля 2022 г. 16:35
Представитель Узбекистана: Бакинский порт играет ключевую роль для регионального сотрудничества

Азербайджан и Узбекистан являются важными локомотивами регионального сотрудничества, и Бакинский порт играет ключевую роль в этом межрегиональном логистическом соединении.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинский морской торговый порт, об этом заявил Акрамжон Нематов, заместитель главы Института стратегических и региональных исследований при президенте Республики Узбекистан во время своего визита в Бакинский порт.

Сегодня делегация Узбекистана под руководством Акрамжона Нематова посетила с деловым визитом Бакинский порт в Аляте. Представители института и посольства Узбекистана в Азербайджане провели встречу с Анаром Ибрагимовым, начальником отдела маркетинга и продаж, и другими должностными лицами порта. Гости ознакомились с последними разработками в порту, которые направлены на поддержку упрощения процедур региональной торговли, а также на улучшение транзитных и мультимодальных перевозок в существующих торговых коридорах.

Участники обсудили роль сухих портов Узбекистана и порта Баку в Транскаспийском международном транспортном маршруте и мероприятия, которые необходимо провести для обеспечения бесперебойных грузопотоков из Центральной Азии в Европу.

На встрече также было отмечено, что партнерство между портами и логистическими сетями обеих стран внесет огромный вклад в создание новых транспортных и логистических маршрутов в регионе, что откроет новые возможности для дальнейшего роста цифровых и быстрых грузоперевозок.

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Версия на английском языке Uzbek official: Port of Baku plays key role in regional cooperation with Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan rəsmisi : "Bakı Limanı Azərbaycanla regional əməkdaşlıq üçün əsas rol oynayır"

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