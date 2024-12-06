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Представитель MİDA: Выбор льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране продлится до 14 декабря

Представитель MİDA: Выбор льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране продлится до 14 декабря
Инфраструктура
6 декабря 2024 г. 12:22
Представитель MİDA: Выбор льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране продлится до 14 декабря

С 10 по 14 декабря граждане смогут выбрать в порядке очереди 544 квартиры, выставленные на продажу на льготных условиях в городах Сумгайыт и Лянкяран.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом международных связей и стратегического планирования Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Джамшид Амиров.

Он отметил, что в результате сегодняшней продажи все квартиры были выбраны гражданами. Однако если гражданин не сможет оформить покупку, квартира будет предложена следующему в очереди.

"Система работает прозрачно, и на данный момент не зафиксировано никаких проблем. Мы предприняли дополнительные меры безопасности, обеспечив полную защиту системы, чтобы исключить любые манипуляции", - сказал Амиров.

Напомним, что продажа 392 квартир в Сумгайытском жилом комплексе и 152 - в Лянкяранском жилом комплексе началась сегодня в 11:00.

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Версия на азербайджанском языке Cəmşid Əmirov: "Sumqayıt və Lənkəranda güzəştli şərtlərlə satılmış mənzillərin seçimi dekabrın 14-dək aparılacaq"

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