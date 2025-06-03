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Представитель МЧС: Использование ядерной энергии в Азербайджане стало актуальным

Представитель МЧС: Использование ядерной энергии в Азербайджане стало актуальным Использование ядерной энергии стало актуальным вопросом для Азербайджана.
Инфраструктура
3 июня 2025 г. 18:29
Представитель МЧС: Использование ядерной энергии в Азербайджане стало актуальным

Использование ядерной энергии стало актуальным вопросом для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила завотделом Управления экспертизы ядерной и радиационной безопасности Государственного агентства по регулированию ядерной и радиационной деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Метанет Гахраманова на панельной дискуссии в рамках 22-й Каспийской международной выставки "Транспорт, транзит и логистика" в Баку.

По ее словам, ядерные технологии находят применение в различных сферах, а на фоне стремительного развития страны вопрос их использования усиливает актуальность: "Азербайджан - член МАГАТЭ, которое оказывает техническую поддержку и продвигает инициативу Atom for Net Zero. Цель - свести выбросы к нулю, используя ядерную энергию не только в энергетике, но и в транспортной и промышленной отраслях".

Она отметила, что в настоящее время около 10% электроэнергии в мире производится за счет ядерной энергии, и этот показатель можно увеличить: "Однако для реализации мер в этом направлении необходимо пройти ряд этапов. Первый этап - это принятие страной политического решения. Необходимо разработать стратегию развития ядерной энергетики и определить, в каких сферах она может быть востребована".

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Версия на азербайджанском языке FHN rəsmisi: “Azərbaycanda nüvə enerjisindən istifadə aktuallaşıb”

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