Представитель BNA: Новые автобусы отличаются как внешне, так и изнутри

"Новые автобусы позволяют установить карточную систему, так и оборудование, необходимое диспетчерской службе. В то же время эти автобусы отличаются от прежних как внешне, так и изнутри".

Как передает Report, об этом в эфире передачи Diqqət mərkəzi на телеканале İctimai заявила руководитель аппарата Бакинского транспортного агентства (BNA) Гульшан Рзаева.

"Одна из особенностей, отличающих этих автобусы от прежних – они очень экологически чистые. Новые автобусы работают на сжиженном природном газе. Это безопасно, что доказывает и мировая практика, и исследователи, и наши эксперты. Также это снижает выбросы от общественного транспорта в воздух.

Другой вопрос – доступность новых автобусов. В старых автобусах такого нет. То есть в автобусе должны быть возможности для входа с детскими и инвалидными колясками", - добавила Г.Рзаева.