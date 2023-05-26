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Представитель "Азерсу": В Азербайджане значительно сократились запасы пресной воды

Представитель "Азерсу": В Азербайджане значительно сократились запасы пресной воды "Как и во всем мире, в Азербайджане наблюдается значительное сокращение запасов пресной воды".
Инфраструктура
26 мая 2023 г. 16:22
Представитель Азерсу: В Азербайджане значительно сократились запасы пресной воды

"Как и во всем мире, в Азербайджане наблюдается значительное сокращение запасов пресной воды".

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы заявил на брифинге.

По его словам, с февраля текущего года был введен режим экономии для более эффективного использования воды: "За этот период были выявлены некоторые факты незаконного использования воды. Например, некоторые абоненты "Азерсу" используют источники воды вне счетчиков. Некоторые же лица не являются абонентами "Азерсу", у них не установлен счетчик, и они незаконно пользуются водой".

"В исполнительных властях созданы спецкомиссии по этому вопросу. На встрече в Абшеронском районе с участием этих комиссий стало известно, что здесь использован большой объем воды. Мы ликвидировали один незаконный трубопровод, а на следующий день узнали, что он восстановлен. Сделали это владельцы объектов на территории. Они незаконно пользуются водой, выделенной для полива парков и других территорий, и ничего не платят за воду".

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Версия на азербайджанском языке "Azərsu" rəsmisi: "Azərbaycanda şirin su ehtiyatlarında ciddi azalma var"

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