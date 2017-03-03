Председатель комитета: Проект регионального плана развития Большого Баку готов

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "Проект Регионального плана развития Большого Баку готов".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Аббас Алескеров.

По его словам, проект уже представлен в Кабинет министров: "В настоящее время эксперты рассматривают проект. После этого он будет утвержден правительством".

Председатель комитета отметил, что в проекте будет много новшеств: "Каждое из соответствующих министерств выразило свое мнение по поводу изменений. В соответствии с этими предложениями мы должны сделать соответствующие поправки в проекте. Мы не согласились с предложениями некоторых министерств. Например, бывший министр транспорта Зия Мамедов предложил, чтобы в Баку также была вторая платная дорога. Мы ответили, что уже есть одна платная дорога и этого хватает".