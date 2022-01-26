Председатель ГТК: Азербайджан укрепит сотрудничество с Грузией в таможенной сфере

"Азербайджан придает большое значение развитию и укреплению отношений с Грузией. Отношения между нашими странами в таможенной, торгово-экономической, политической и культурной сферах находятся на самом высоком уровне”.

"Азербайджан придает большое значение развитию и укреплению отношений с Грузией. Отношения между нашими странами в таможенной, торгово-экономической, политической и культурной сферах находятся на самом высоком уровне”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в видеопоздравлении председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехтиева к участникам мероприятия в Тбилиси, посвященного Международному дню таможенника.

Он отметил, что совместное участие Грузии и Азербайджана в двустороннем и многостороннем форматах, в частности во Всемирной таможенной организации, ГУАМ и Организации Черноморского экономического сотрудничества, направлено на углубление тесного сотрудничества:

“Наше сотрудничество с Грузией по вопросам применения принципа единого управления государственной границей, а также обеспечения бесперебойного движения международных грузов по транзитному коридору находится на высоком уровне. Надеюсь, что в будущем сотрудничество между нашими таможенными органами еще больше укрепится и углубится”.

Председатель ГТК поздравил грузинских таможенников с профессиональным праздником и пожелал им успехов в деятельности.